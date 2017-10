0 SHARES Delen Tweet

Harde tijden voor Oranje. In navolging van het afgelopen WK lijkt Nederland nu ook het WK in Rusland te missen. Analist Kenneth Perez zegt er bij Fox Sports het volgende over.

“Heel de wereld kijkt nu anders naar Oranje. Zo van: wat is daarmee gebeurd? Alleen de publieke opinie in Nederland wil daar nog niet aan. Ik vond een 3-1 zege op Bulgarije een goede uitslag. Dan nog zijn er mensen die vinden dat dat 5-1 of 6-1 had moeten worden, maar dat is niet meer de realiteit.”

De analist gaat verder: “Als je je enigszins verdiept, zie je het probleem wel. Waar spelen de internationals van nu? Voor welke clubs en hoeveel minuten maken ze daar? Als je dat analyseert, is het niet zo vreemd dat je niet meer zo sterk bent als vroeger. Er was een tijd waarin de spelers van Oranje allemaal speelden bij de grootste clubs en daar ook nog eens bepalend waren. Dat is toch wat anders dan meehobbelen bij Bournemouth of niet aan de bak komen bij Tottenham.”