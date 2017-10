0 SHARES Delen Tweet

Jeroen Zoet had het afgelopen seizoen ingezet op een vertrek bij PSV maar wil nu het seizoen afmaken. Dit zei hij ion het programma Peptalk op Ziggo.

“Het was mijn wens om afgelopen zomer ook eens over de grens te kijken. Helaas is dat niet doorgegaan. Dat is een tikkie geweest, maar aan de andere kant heb ik hier ook niets te klagen. Er speelde wel het een en ander en er is een bod geweest. Maar het is nooit zover gekomen dat PSV serieus erover nadacht.” Wat hem betreft komt er nu geen tussentijds vertrek. “Als er iets supermoois langskomt, moet je er altijd over nadenken. Maar ik maak liever het seizoen hier af.”