0 SHARES Delen Tweet

Ajax gaat zich de komende tijd aanvallender opstellen op de transfermarkt. Dat zei Edwin van der Sar in het programma ‘De Tafel van Kees’.

De oud-doelman van onder meer Juventus en Manchester United zegt namelijk over het beleid in de Johan Cruijff ArenA: “We gaan aanvallender spelen op de transfermarkt. Dat is een koerswijziging.” Vervolgens stelt Van der Sar dat Ajax bij het vertrek van een sterkhouder in het vervolg een gelijkwaardige speler daarvoor terug wil halen, iemand met enige ervaring. Bovendien rept hij van een verandering in het Technisch Hart, waardoor er sneller beslissingen genomen kunnen worden.