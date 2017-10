0 SHARES Delen Tweet

Frenkie de Jong heeft de gesprekken over een contractverlenging even vooruit geschoven. Dit weet de Telegraaf te melden.

In het bekerduel tegen De Dijk kreeg hij eindelijk weer eens speeltijd. “Ik had drie weken op rij geen minuten gemaakt. Dat was klote. Dus wilde ik nu wel iets laten zien. Ik moet nu zorgen dat ik beter ben dan anderen, maar denk dat ik in de basis kan spelen.”