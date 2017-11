0 SHARES Delen Tweet

Adam Maher lijkt PSV op korte termijn te gaan verlaten. De middenvelder heeft namelijk geen contractverlenging aangeboden gekregen. Dit weet het Eindhovens Dagblad te melden. De speler en zijn zaakwaarnemer staan er daarom voor open om in januari aanbiedingen uit zowel binnen- als buitenland in overweging te nemen.

PSV nam Adam Maher in de zomer van 2013 voor ongeveer 6,5 miljoen euro over van AZ. In de eerste twee jaar was hij basisspeler, maar na de komst van Davy Pröpper raakte hij in Brabant op een zijspoor. Vorig seizoen werd de vijfvoudig international verhuurd aan het Turkse Osmanlispor, waar hij wel vaak speeltijd kreeg.