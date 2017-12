2 SHARES Delen Tweet

Naar verluidt zijn de Engelse clubs Arsenal en Everton bereid om maar liefst 48 miljoen euro op tafel te leggen voor Hirving Lozano. Dit is de vraagprijs die de Eindhovenaren hebben vastgesteld. Dit weet het Mexicaanse medium AM te melden.

Het is volgens de krant nog onduidelijk of een overgang in januari of komende zomer zou kunnen plaatsvinden. Ongeacht daarvan zou de intentie van de clubs zijn om zo snel mogelijk tot een deal te komen met PSV.