In de zoektocht naar versterkingen is Sparta uitgekomen bij PSV-spelers Adam Maher en Sam Lammers. Dit weet het Eindhovens Dagblad te melden.

De club uit Rotterdam wil zich flink versterken met spelers die buiten de boot vallen bij de Nederlandse topclubs. De belangstelling voor Maher zou nog niet concreet zijn. PSV wil zich in ieder geval soepel opstellen om de middenvelder elders aan spelen toe te laten komen.

Voor wat betreft Lammers zal PSV pas later in januari een eventuele beslissing nemen of de spits verhuurd mag worden. Mogelijk hangt dat ook af van de eventuele huur van Maximiliano Romero van Velez Sarsfield voor de tweede seizoenshelft.