Lionel Messi is onder de indruk van Ajax-flitser Justin Kluivert. Naar verluidt heeft hij dit aangegeven bij de directie met de wens om hem te gaan halen. Dit weet het medium Diario Gol te melden.

Messi is van mening dat Barcelona de pas achttienjarige buitenspeler beter nu, dan later kan kopen. Volgens de ster is het beter om een jonge speler te kopen en geduldig te wachten op zijn doorbraak, dan spelers als Paco Alcácer te kopen voor bedragen als dertig miljoen euro. De 24-jarige spits kwam vorig jaar zomer over van Valencia, maar speelt amper bij Barcelona.