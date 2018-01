3 SHARES Delen Tweet

David Neres maakt dit seizoen furore bij Ajax. Zoveel zelfs dat de kans aanwezig is dat hij na dit seizoen vertrekt bij de Amsterdammers. De Italiaanse grootmacht AC Milan heeft hem namelijk op haar lijstje staan. Volgens de Italiaanse media heeft AC Milan zich reeds gemeld bij het management van de Ajacied met de boodschap: je kunt gelijk de overstap maken naar het San Siro.

We konden eerder al lezen dat de Rossoneri ongeveer 25 miljoen euro over zouden hebben voor de diensten van Neres. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit genoeg is, door de groeipotentie die de buitenspeler vertegenwoordigt. De pers in Italië stelt dat een transfer wel aanlokkelijk zou kunnen zijn voor de aanvaller omdat hij op die manier beter in beeld komt bij de bondscoach van het nationale elftal van Brazilië voor het aankomende wereldkampioenschap in Rusland: een belangrijke reden om eventueel voor een vertrek te kiezen.