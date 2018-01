5 SHARES Delen Tweet

Feyenoord is geinteresseerd in AC Milan-speler Hachim Mastour. Dit weten diverse Marokkaanse media te melden.

In het verleden stond de technisch begaafde voetballer te boeken als een ongelooflijk groot talent, maar dat heeft hij eigenlijk nooit waar kunnen maken. De middenvelder is echter nog maar 19 jaar oud en dat betekent dat hij nog wel wat groeipotentie vertegenwoordigt. In het seizoen 2016-2017 kwam hij op huurbasis uit voor het Nederlandse PEC Zwolle, maar dat werd geen succes: de Marokkaan speelde slechts vijf wedstrijden in de Eredivisie.