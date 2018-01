Robin van Persie tekent vermoedelijk op korte termijn bij Feyenoord. En dat zal ten koste gaan van Jean-Paul Boëtius, want volgens CalcioMercato moet hij plaats maken van de teruggekeerde verloren zoon. Daarom zijn de gesprekken met Bologna ook al geopend: een vertrek via de achterdeur linkt voor de flankspeler, die pas een half jaar geleden nog zijn rentree in Rotterdam maakte..

Once Robin van Persie signs, Feyenoord will say goodbye to Jean-Paul Boetius. Serie A side Bologna want to sign the winger (Calcio Mercato) pic.twitter.com/hg63SZYgbz

