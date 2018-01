4 SHARES Delen Tweet

De transfercarrousel draait momenteel op volle toeren. Zou zou Pierre-Emerick Aubameyang dicht bij een transfer zijn naar Arsenal. Als vervanger denkt Dortmund aan Ajax-spits Kasper Dolberg. Dit weet het Italiaanse Tuttomercatoweb te melden.

Een paar maanden geleden werd de traditionele nummer twee van de Bundesliga al veelvuldig in verband gebracht met de Deense jongeling en klaarblijkelijk staat hij er nog steeds goed op bij de scouts van Borussia, al heeft hij zijn klasse natuurlijk niet echt laten zien in de eerste seizoenshelft van de Eredivisie.

Mogen we de bovengenoemde bron geloven, dan kan de oud-werkgever van Peter Bosz dus nog met een miljoenenaanbieding voor Dolberg komen. AS Monaco bood aan het einde van de zomertransferperiode nog 55 miljoen euro voor de international van Denemarken, maar de verwachting is niet dat de spits nog zoveel op zal leveren. De Italianen reppen van contact tussen de Duitsers en directeur spelerszaken Marc Overmars, maar specificeren dit niet.