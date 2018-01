2 SHARES Delen Tweet

PSV is geinteresseerd in een speler van de Italiaanse grootmacht Internazionale. Volgens diverse Italiaanse media zouden de Eindhoven zich hebben gemeld voor Yann Karamoh.

In de afgelopen zomer werd de Ivoriaan op de kop getikt door de Nerazzurri bij Caen, maar echt kans op speeltijd maakt het talent niet in het Giuseppe Meazza. Klaarblijkelijk wil Brands hem wel naar het Philips Stadion halen, maar naar verluidt heeft Inter een eerste aanbieding afgewimpeld. Ook Genoa is nog in de markt voor de desbetreffende voetballer.