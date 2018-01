8 SHARES Delen Tweet

Het Italiaanse AS Roma wil de Eredivisie ontdoen van zowel Hakim Ziyech als Steven Berghuis. Een scout van de Italiaanse grootmacht zat zondag op de tribune tijdens de klassieker om de verrichtingen te bekijken van het tweetal.

Diverse spelers van Roma worden nog in verband gebracht met een vertrek, waaronder bijvoorbeeld de beide middenvelders Kevin Strootman en Radja Nainggolan. Daarnaast zou spits Edin Dzeko reeds contact hebben gehad met oefenmeester Antonio Conte van Chelsea, en dus zou het best eens zo kunnen zijn dat er nog wat verandert in het Stadio Olimpico in de hoofdstad van Italië. Daarom heeft Monchi (de td van de Romeinen) een shortlist opgesteld, met daarop dus de namen van Ziyech en Berghuis.