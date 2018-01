De naam van de goalgetter van AZ is al een paar keer geopperd, maar de supporters van de regerend landskampioen van de Eredivisie zien zijn komst allerminst zitten. Er zijn wel wat positieve geluiden te horen op de diverse social media, maar de meerderheid van de fans is negatief. Zie hieronder enkele reacties.

Hoezo Wout Weghorst naar Feyenoord als Jorgensen weg gaat. Wie bedenkt dat!! Gewoon Vente of Van Persie in de spits. Vente kan veel leren van RVP. En na het seizoen kijken als hij geschikt is. Eigenheid

— Mark-Jan Blomsma (@MJBlomsma) January 25, 2018