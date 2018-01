Na Nelom moet nog een defensieve middenvelder volgen. Ritzmaier van PSV geldt als kandidaat. Je lot in handen keggen van afvallers van topclubs is ook een beleidskeuze. Of Nelom en Ritzmaier op de plekken van Floranus en Dougall nu versterken is?

— chris tempelman (@mactempel) 27 januari 2018