0 SHARES Delen Tweet

Justin Kluivert is één van de meest veelbelovende spelers van dit moment. Het is dan ook geen geheim dat hij op de radar staat van de Engelse grootmacht Manchester United. Volgens het medium The Mirror zou hij er zelfs bijna uit zijn met United.

De verbintenis van de linksvoor in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot medio 2019, waardoor directeur spelerszaken Marc Overmars niet zo heel veel meer in de melk te brokkelen heeft. In Engeland weet men dat de zaakwaarnemer van de aanvaller, Mino Raiola, nu al een tijdje onderhandelt met de clubleiding van de ploeg van oefenmeester José Mourinho. De beide partijen zouden elkaar dusdanig genaderd zijn dat er bijna groen licht gegeven kan worden voor zijn transfer.

Volgens de laatste geluiden uit de Premier League gaat de grootmacht uit Manchester ongeveer 12 miljoen euro betalen voor Kluivert, waarnaast Ajax ook nog kans maakt op diverse bonussen. Eerder konden we lezen dat de vleugelspits een contractverlenging zou tekenen in de Johan Cruijff ArenA, maar hoogstwaarschijnlijk zit dit er niet meer in. Mogelijk kunnen de Amsterdammers hem nog wel een tijdje huren.