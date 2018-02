1 SHARES Delen Tweet

De geruchten wordt steeds hardnekkiger omtrend vleugelflitser Justin Kluivert. Manchester United zou hem graag willen overnemen van Ajax en daar een zak met miljoenen voor overhebben.

Na de wedstrijd tegen NAC Breda kreeg Justin Kluivert van Voetbal Inside de vraag wat er waar is van de geruchten over Manchester United. De jonge aanvaller gaf aan zelf niet te weten wat er waar was van de geruchten. “Die verhalen gaan altijd rond, maar wat er van waar is… Dat weet ik zelf ook niet. Ik weet evenveel als jullie,” aldus Kluivert. “De kans dat ik komende zomer naar Manchester vertrek is niet heel groot. Ik opende mijn telefoon vanochtend ook. Kreeg ik allemaal van die gekke foto’s. Geruchten zijn er altijd. Dat weten we met z’n allen. Manchester United is nooit naar boven gekomen en is ook helemaal geen logische stap. Manchester United is nu nog te hoog gegrepen.”