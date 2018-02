5 SHARES Delen Tweet

Feyenoord verloor gisteren met 3-1 van Vitesse. De Rotterdammers eindigde het duel met negen man door rode kaarten van Bilal Basaçikoglu en Tyrell Malacia.

De Telegraaf weet dat de Rotterdammers nu overgaan op maatregelen. Basaçikoglu wordt vandaag nog verwacht op het kantoortje van oefenmeester Giovanni van Bronckhorst om te praten over de gang van zaken. Het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat het krediet van de vleugelspits nu echt op is, waardoor we hem niet meer terug zullen zien op het veld in De Kuip.

Van Bronckhorst liet eerder nog weten over Bilal: “We hebben dit eerder al een aantal keren meegemaakt met hem. Dan doet hij iets en vraag ik me af: waarom doe je dit op zo’n moment? Als speler moet je continu keuzes maken. Dat moeten goede keuzes zijn. Hij kiest ervoor om daar een tackle te maken.”