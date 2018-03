0 SHARES Delen Tweet

Slechts nieuws voor Ajax en Frenkie de Jong. Hij is er enkele weken uit met letsel aan zijn enkelbanden.

De van origine middenvelder raakte woensdag op de training geblesseerd aan zijn enkel en na onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat hij enkelbandletsel heeft opgelopen. De Jong is daarom de komende weken niet inzetbaar voor Erik ten Hag.