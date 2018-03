4 SHARES Delen Tweet

De Braziliaan Richarlison maakt moemnteel furore in de Premier League bij Watford maar het had een haar gescheeld of hij had op de vleugel bij Ajax gespeeld. In gesprek met FourFourTwo vertelt de dribbelaar dat een overgang naar Ajax afgelopen zomer op een haar naar rond was. Totdat Watford belde.

“Alles was geregeld met Ajax, toen ineens Marco Silva (toenmalig trainer Watford, red.) belde. De aanbieding van Watford kwam uit het niets”, doet Richarlison zijn verhaal. “Ik veranderde van gedachte, omdat spelen in Engeland voor mij een kinderdroom was. Ik heb geen twee keer hoeven nadenken toen Watford de aanbieding deed.” De Engelse formatie telde uiteindelijk twaalf miljoen euro neer voor de voorhoedespeler.