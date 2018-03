3 SHARES Delen Tweet

In de zomer probeerde PSV al Douglas Santos naar Eindhoven te halen maar hij bleek niet haalbaar. Volgens het medium Hamburger Morgenpost wil technisch directeur Marcel Brands opnieuw een poging gaan wagen om hem over te nemen van HSV.

Over een aantal maanden zou PSV echter een nieuwe poging willen wagen en volgens het hierboven genoemde medium ligt er best een opening. De Zuid-Amerikaan is basisspeler bij zijn werkgever, maar de financiële situatie van Hamburger SV is bepaald niet rooskleurig te noemen.

Ook sc Heerenveen-verdediger Denzel Dumfries wordt genoemd bij PSV. De back van de Friezen vertelde onlangs: “Dat heb ik gehoord. Maar dat doet niks met mij, hoor. PSV kwam ook al ter sprake toen ik nog bij Sparta voetbalde. Maar wij moeten met Heerenveen de play-offs halen. We hebben te vaak onnodig punten laten liggen, dus dat wordt nog een zware taak. Dáár ligt bij mij de focus op.”