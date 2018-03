18 SHARES Delen Tweet

Ajax deed in de winterstop goede zaken met een aantrekken van Nicolas Tagliafico. Het had niet veel gescheeld of hij had bij een andere club in de Eredivisie gespeeld.

“Opvallend genoeg was Ajax niet de eerste Nederlandse club waar ik informatie over opzocht. Afgelopen juni kwam bij mij het bericht binnen dat Feyenoord belangstelling had”, onthult Tagliafico in een groot interview met Voetbal International.

“Daarnaast zou ook PSV voor me op de tribune hebben gezeten. Er was dus al wel een link met Nederland, hoewel ik vanuit Feyenoord en PSV daarna nooit echt iets concreets heb vernomen. En dat er scouts uit Europa en Nederland op de tribune zitten, is niet zo bijzonder. Dat gebeurt bij elke wedstrijd in de hoogste divisie van Argentinië.”

Toch koos Tagliafico uiteindelijk voor Ajax. “Vanaf augustus was het vizier daarop gericht en in het najaar werd het steeds concreter. Het was een weloverwogen besluit om naar Amsterdam te gaan. De stap naar Ajax moest de volgende impuls in mijn carrière zijn.”