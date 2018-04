3 SHARES Delen Tweet

Aan het begin van het seizoen besloot Feyenoord Mo El Hankouri te verhuren aan Willem II. Hij maakte dit seizoen voldoende indruk om een nieuwe kans te krijgen bij de club uit Rotterdam Zuid.

De twintigjarige El Hankouri was in het bezit van een aflopend contract bij Feyenoord, maar heeft nu voor een jaar bijgetekend. Komend seizoen staat voor hem dan ook in het teken van wel of niet doorbreken in De Kuip. Bij Willem II kwam de aanvaller dit seizoen al tot 23 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor vijf doelpunten. Scoren deed El Hankouri, die twee keer in het eerste van Feyenoord speelde, nog niet.

“Dit is waar ik op gehoopt had. Ik wil uiteindelijk slagen bij Feyenoord en ook daarom ben ik blij met mijn verhuurperiode bij Willem II, waar ik ervaring kan opdoen op het hoogste niveau. Ik speel veel en heb plezier in het voetbal. Alles bij elkaar opgeteld heeft deze periode me volwassener gemaakt”, reageert El Hankouri op de clubsite van Feyenoord.

Technisch directeur Martin van Geel is content met de ontwikkeling van El Hankouri. “We zijn blij om te zien dat deze stap meer dan goed heeft uitgepakt. Mo speelt dit seizoen veel en doet daarmee zeer waardevolle ervaring op in de Eredivisie. Je ziet dat dit hem goed heeft gedaan. We zijn erg tevreden over zijn ontwikkeling en zijn ervan overtuigd dat hij als een betere en volwassenere speler terugkeert in De Kuip.”