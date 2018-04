6 SHARES Delen Tweet

Mocht Hakim Ziyech komende zomer vertrekken bij Ajax dan hebben de Amsterdammers zijn opvolger al in het vizier.

Spaanse roddelmedia melden namelijk dat Martin Ödegaard in verband wordt gebracht met een transfer naar Ajax. Op dit moment vergadert de clubleiding van De Koninklijke over de toekomst van de Noor, die duidelijk nog tekort komt om mee te draaien in het Estadio Santiago Bernabéu. Een tweede verhuurperiode bij sc Heerenveen behoort tot de mogelijkheden, maar de technisch begaafde voetballer heeft al aangegeven dat hij het een niveautje hoger wil proberen. Wat dat betreft zou Ajax in beeld kunnen komen.

De Telegraaf analyseerde onlangs: “Hadden Heerenveen en Ödegaard niet veel meer voor elkaar kunnen betekenen? De Noor, die nog tot medio 2021 vastligt in Madrid, moest een Eredivisie-sensatie worden. De kille cijfers zijn dat hij in veertig competitieduels bleef steken op slechts drie goals en vier assists, terwijl er een flinke compilatie te maken valt van acties om van te watertanden. Ödegaard heeft laten zien bovengemiddeld talent te hebben, maar stond voornamelijk aan de rechterkant geposteerd. Met alle vrijheid, maar te vaak zag je hem ballen ophalen met de rug naar de vijandelijke goal en tegen de zijlijn aangeplakt. Terwijl hij de sporadische keren dat hij op zijn favoriete nummer tien positie stond, zoals in het bekerduel bij Excelsior dit jaar, wist te toveren vanuit de as van het veld.”