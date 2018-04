1 SHARES Delen Tweet

Daley Blind speelt al enkele jaren bij Manchester United maar kan niet meer rekenen op een basisplaats. De Mancunians willem hem daarom hoogstwaarschijnlijk gaan verkopen in de zomer.

De Engelse media denken daarbij dat een terugkeer naar Ajax mogelijk is, ondanks de relatief jonge leeftijd van de multifunctionele Nederlander. In gesprek met Ajax Showtime zegt Blind echter: “Of ik terug wil keren bij Ajax? Ja, misschien wel ja. Ik heb altijd gezegd dat ik daar wel oren naar heb. Maar ik heb ook geleerd dat je in het voetbal geen beloftes kunt doen die je niet waar kunt maken. Maar ik zou er wel serieus over nadenken, dat wel.

“Er komt dus geen snelle terugkeer aan. “Ik ben nu 28, zit nu nog in een sterke periode van mijn lichaam en ik moet nu nog wel een paar jaar in het buitenland blijven. Als Ajax mij benadert, zal ik daar serieus over nadenken, want de club zit altijd in mijn hart en het lijkt mij fantastisch om eventueel daar ooit nog te spelen. Maar nu is het nog te vroeg, denk ik.” In het verleden werd Blind nogal eens uitgefloten in de Johan Cruijff ArenA, net zoals nu bij Hakim Ziyech het geval is. “Als supporter zou ik nooit een speler van je eigen team uitfluiten, maar juist aanmoedigen. Daar wordt een speler alleen maar sterker van en uiteindelijk het team ook.”