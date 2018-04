schrijft dat er binnen de vereniging Ajax nog genoeg draagvlak is voor de oefenmeester. Men vindt dat Ten Hag ook komend seizoen een eerlijke kans verdient: in de aankomende zomer kan hij bouwen aan zijn team en vervolgens zal hij in het aankomende voetbaljaar afgerekend worden op de prestaties van de Amsterdammers.

Wat wel als een paal boven water lijkt te staan, is dat er behoorlijk wat gaat veranderen bij Ajax. Spelers als Hakim Ziyech en André Onana hebben al openlijk aangegeven dat ze willen vertrekken en moeten vervangen worden. Ook Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Justin Kluivert en David Neres worden gevolgd door een groot aantal clubs. Directeur spelerszaken Marc Overmars gaat het druk krijgen in de zomermaanden.