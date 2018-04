1 SHARES Delen Tweet

Virgil van Dijk wil dat Liverpool alles er aan doet om Matthijs de Ligt over te nemen van Ajax. Dit weet de krant The Express althans te melden.

In de afgelopen twee oefeninterlands van het Nederlands elftal (tegen Portugal en Engeland) speelde Van Dijk samen met de jongeling van Ajax en is hij klaarblijkelijk onder de indruk geraakt van de kwaliteiten van zijn teamgenoot. Naar verluidt vraag directeur spelerszaken Marc Overmars van de Amsterdammers ongeveer 60 miljoen euro voor de diensten van De Ligt, maar volgens de Oranje-aanvoerder is hij dit waard.

Liverpool zou De Ligt in ieder geval zeker kunnen betalen. Ter vergelijking: voor de handtekening van Van Dijk werd er liefst 84,5 miljoen euro overgemaakt op de rekening van Southampton. De Champions League-halvefinalist heeft echter wel te maken met flink wat concurrentie. Ook Manchester City, Tottenham Hotspur, AS Roma, FC Barcelona, Bayern München en Juventus zijn immers in de markt voor De Ligt.