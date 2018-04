Het bovengenoemde weekblad schrijft dat Brands miljoenen uit wil geven aan twee absolute smaakmakers uit onze competitie. Allereerst zou Hirving Lozano naar de Toffees moeten transfereren, maar daarnaast zou hij ook Hakim Ziyech op de kop willen tikken bij Ajax. De Marokkaan voelt zich niet meer op zijn plek in de Johan Cruijff ArenA en gaat wel vertrekken in de zomer, waarbij Brands hem klaarblijkelijk wil overtuigen om te kiezen voor een verhuizing naar Liverpool.

Brands: I’m good to go now #EFC pic.twitter.com/XphefikOLB

— Baz (@Barry1878) 22 april 2018