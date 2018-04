1 SHARES Delen Tweet

De toekomst ziet er somber uit voor Ajax-verdediger Joel Veltman. Hij raakte onlangs ernstig geblesseerd en is er nu zes tot negen maanden eruit. Een zomnertransfer kan hij dus uit zijn hoofd zetten.

Over het transferspel in onze hoofdstad schrijft Voetbal International: “De is verwachting dat Ziyech zijn gehoopte transfer zal maken, waardoor hij niet meer terugkeert in Amsterdam. Ook André Onana heeft een nadrukkelijke transferwens, terwijl het spel rond Matthijs de Ligt nog in volle gang is. Door de ernstige knieblessure van Joël Veltman zal zijn vertrek op zich laten wachten, aangezien het de verwachting is dat Ajax pas in 2019 weer een beroep kan doen op de aanvoerder. En dan is er nog het eindeloze spel rond de contractverlenging van Justin Kluivert. Mocht de handtekening uitblijven, dan behoort een vertrek deze zomer tot de mogelijkheden, aangezien de jonge vleugelspits nog een eenjarige verbintenis heeft.

“Veltman stond in de afgelopen transferzomer nog in de belangstelling van het Italiaanse Napoli. Bij Ajax werd hij echter aangewezen als aanvoerder en dus de opvolger van de naar Everton vertrokken Davy Klaassen. Een eventuele transfer wordt nu naar de winter van 2018 of de zomer van 2019 getild.