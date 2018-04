9 SHARES Delen Tweet

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst had ook graag volgend seizoen gewerkt met Jan Wouters als zijn assistent maar de clubleiding heeft andere plannen. Volgens analist Johan Derksen is dat logisch.

“Je hebt niet zo’n overzicht waarom zo’n jongen ontslagen wordt”, opent Derksen in Voetbal Inside. “Maar als je in de wandelgangen je oren de kost geeft, dan is het gewoon een luiwammes, die niets toevoegt, lusteloos in de dug-out hangt, niet hard werkt en niet inspirerend is.”

Sinds zijn komst won Feyenoord vier prijzen, waaronder de landstitel en twee bekers. Derksen wijst ondanks de uitspraken van ‘Gio’ hieromtrent niet naar de leiding. “Dat bedenkt Martin van Geel (technisch directeur, red.) niet. Dat heeft Van Bronckhorst aan Van Geel verteld: ik wil niet verder met die Wouters.”