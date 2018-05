4 SHARES Delen Tweet

Algemeen directeur van PSV is blij met het kampioenschap en hoopt ook een kans te maken op nog een prijs. Namelijk die van ‘Jeugdopleiding van het Jaar’ in Nederland.

Gerbrands haalt op PSV TV aan dat Onder 17 kampioen is, Onder 19 zo goed als en ook Jong PSV het goed gedaan heeft in de Jupiler League. De beleidsbepaler is dan ook erg blij met de nominatie, omdat er ‘vijf jaar geleden een fundament werd gelegd’ voor de sterke jeugdopleiding op De Herdgang.