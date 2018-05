6 SHARES Delen Tweet

PSV heeft zich officieel versterkt voor het volgende seizoen met een speler van Ajax. Nick Viergever maakt namelijk transfervrij de overstap naar Eindhoven. Dit meldt de club via haar digitale kanalen.

“Het is een bijzondere overstap natuurlijk, maar ik ben blij om hier bij de kampioen van Nederland te zijn”, reageert Viergever op zijn gevoelige transfer. Hij meldt dat er ‘ontzettend veel vertrouwen sprak uit de gesprekken met PSV’, waar hij tot medio 2022 tekent.

“Ik speel mijn hele carrière al in Nederland en ben de afgelopen tijd meer met een stap naar het buitenland bezig geweest. Maar toen Marcel (Brands, red.), me belde ben ik het gesprek aangegaan met PSV. Ik was vereerd door de interesse en uit het gesprek sprak ontzettend veel vertrouwen. Ik ben blij hier te zijn.”

“Ik ben in een fase van mijn carrière beland dat er andere dingen van me verwacht worden”, vervolgt Viergever (28). “Mijn doel is om hier direct mee aan de slag te gaan. Daarom ga ik er alles aan doen om mezelf zo snel mogelijk hier thuis te voelen.”