De selectie van PSV zal er volgend seizoen waarschijnlijk een stuk anders uitzien. Ook aanvaller Luuk de Jong ziet wel iets in een buitenlands avontuur. Hij spreekt die wens nu openlijk uit.

In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt hij namelijk: “Ik ben na vier jaar nog niet uitgekeken op PSV. Maar een avontuur in Mexico zoals dat afgelopen winter gloorde, of vorig jaar zomer Bordeaux, dat trekt me ook.” Een jaartje geleden was De Jong eigenlijk rond met Girindons de Bordeaux, maar de Ligue 1-club zag op het laatste moment af van de deal. Vervolgens was hij in onderhandeling met Club América, maar de Eindhovenaren wilden hem op dat moment niet meer kwijt.

Overigens kwam de spits gisteren niet in actie bij de titelwinnaar. Tegen Ajax liep hij immers niet alleen een handblessure op, ook brak hij een teen. “Ik heb het nog wel geprobeerd. Maar ik kom nog steeds amper in mijn schoenen. Het manchet rond mijn hand moet er ook nog drie weken om blijven. Maar als het écht moet, kun je daar nog wel mee spelen.”