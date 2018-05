4 SHARES Delen Tweet

Alles wijst erop dat Justin Kluivert zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor Ajax. Volgens het medium VI lijkt zijn volgende werkgever al langzaam bekend te worden.

Clubwatcher Freek Jansen meldt namelijk dat Kluivert op weg is naar Italië, waar AS Roma de beste papieren in huis heeft in een felle strijd om de Ajax-flankspeler. Er zijn echter nog wel ‘meer geïnteresseerde topclubs’, schrijft hij op Twitter. Te weten AC Milan en Juventus.

Kluivert (19) lijkt hoe dan ook deze zomer Ajax achter zich te laten, nadat gesprekken over verlenging spaak liepen door torenhoge financiële eisen vanuit ‘Kamp-Kluivert’. Zo zou hij met zijn entourage om jaarlijks anderhalf miljoen euro, plus 40% van een toekomstige transfersom gevraagd hebben.

Bij de Romeinen spelen momenteel ook al landgenoten Kevin Strootman en Rick Karsdorp.