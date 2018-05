0 SHARES Delen Tweet

Het ziet ernaar dat Ajax-sterkhouder Hakim Ziyech zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld. Het Franse Olympique Lyon wil graag een poging wagen om hem over te nemen van de Amsterdammers. Helemaal nu Nabil Fekir voor een overstap staat naar het Engelse Liverpool.

Naar verluidt betaalt de ploeg van oefenmeester Jürgen Klopp ongeveer 70 miljoen euro voor zijn transferdoelwit, die Roberto Firmino, Mohamed Salah en Sadio Mané na de zomer moet gaan voorzien van assists. Vervolgens zal Olympique Lyon de transfermarkt op gaan om een geschikte vervanger binnen te halen. De laatste geluiden uit Frankrijk zijn als volgt: Hakim Ziyech staat boven aan de verlanglijst van clubpresident Jean-Michel Aulas om de selectie in het Parc Olympique Lyonnais te versterken.

De huidige nummer twee van de Franse competitie beschikt al over aardig wat Ajax-invloeden, want Kenny Tete en Bertrand Traoré staan onder contract bij de ploeg. Naar verluidt hoopt de clubleiding in Lyon dat Ziyech een droomduo kan vormen met Memphis Depay, die het de laatste tijd geweldig doet. De international van Marokko moet enkele tientallen miljoenen euro’s kosten.