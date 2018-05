7 SHARES Delen Tweet

Mocht Hirving Lozano deze zomer vertrekken bij PSV dan hebben de Eindhovenaren zijn opvolger al in het vizier. Ze zouden dan namelijk Junior Edmilson willen over nemen van Standard Luik. Dit weet het medium Voetbal International te melden.

Het blad schrijft: “De 23-jarige Belg van Braziliaanse komaf heeft met name indruk gemaakt in de play-offs. Edmílson, zoon van voormalig prof Edmílson Paulo da Silva, scoorde als linksbuiten in negen wedstrijden al zeven keer en gaf drie assists. In het jaar van zijn definitieve doorbraak hoorde Edmílson Junior tot de smaakmakers van de Belgische competitie. Maandagavond werd hij door zijn collega’s verkozen tot op twee na beste spelers van de Jupiler Pro League (achter Hans Vanaken en Ruud Vormer). Edmílson heeft nog een contract voor één jaar en een sterk verbeterde aanbieding op zak. De verwachting is dat geïnteresseerde clubs de hoofdprijs moeten betalen. Dat zal PSV alleen willen doen indien het Lozano of wellicht Steven Bergwijn verkoopt.”