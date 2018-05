3 SHARES Delen Tweet

Feyenoord heeft Oranje-international Jeremain Lens op haar lijstje gezet. Technisch directeur Martin van Geel wil een poging gaan wagen voor de vleugelaanvaller die onder contract staat bij het Turkse Fenerbahce. Dit weet het medium Aspor te melden.

Feyenoord zou zelfs al contact opgenomen hebben met het management van de buitenspeler, al weten we niet wat daar de uitkomst van is. Het is niet geheel onwaarschijnlijk dat Besiktas de Nederlander laat gaan voor een zacht transferprijsje.

De Turkse topclub betaalde een jaar geleden iets meer dan 4 miljoen euro om Lens over te mogen nemen van het Engelse Sunderland, maar de aanvaller heeft dit seizoen maar weinig goede wedstrijden gespeeld in de Süper Lig. In totaal staat de Oranje-kandidaat op 23 duels voor Besiktas, waarin hij maar één doelpuntje scoorde. Lens verdient echter wel een pittig salaris in het Vodafone Park en daar kan Feyenoord sowieso niet aan tippen.