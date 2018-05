7 SHARES Delen Tweet

Het is duidelijk dat Justin Kluivert deze zomer gaat vertrekken bij Ajax. Hij heeft nog een contract voor één seizoen in Amsterdam en wil deze niet verlengen. Clubs die hem willen hebben zullen wel de portemonnee moeten trekken. Ze willen hem niet voor een peulenschil laten gaan.

AS Roma is een van de clubs die de linksvoor wel willen overnemen van de nummer twee van de Eredivisie, maar dat gebeurt duidelijk niet zonder slag of stoot. Volgens de laatste berichten uit Italië nam technisch directeur Monchi van de Romeinen onlangs contact op met zijn tegenhanger Marc Overmars van Ajax en kreeg hij te horen dat hij 30 miljoen euro moest betalen voor Kluivert. Dat is wel heel erg veel geld voor een speler die nog maar een jaar onder contract staat…

Toch is het niet onwaarschijnlijk dat er een club gaat zijn die de portemonnee trekt voor de 19-jarige Ajacied. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola biedt hem overal en nergens aan en dat heeft naar verluidt al geleid tot interesse van onder meer Manchester United en Liverpool. De beide Premier League-grootmachten bevinden zich in een uitstekende financiële positie.