3 SHARES Delen Tweet

Nicolai Jorgensen heeft te kennen gegeven deze zomer te willen vertrekken bij Feyenoord. De Rotterdammers hopen 20 miljoen euro voor hem te ontvangen. Maar wie wordt zijn opvolger in de punt van de aanval? Wordt dit Robin van Persie of Dylan Vente? Of iemand anders?

Het Algemeen Dagblad schrijft: “Feyenoord zoekt dus een spits. Een doelpuntenmachine. Een naam? Martin van Geel zoekt altijd in de Eredivisie. Maar daar loopt hij niet. Feyenoord zal over de grens moeten kijken. Komt er na Guidetti, Pellè en Jörgensen weer een voltreffer naar Rotterdam. Of zakt Van Geel naar de categorie Colin Kazim Richards, Guyon Fernandez of Mitchell te Vrede?”

Over de Deense spits schrijft het AD: “Voor Jörgensen had Newcastle 17 miljoen over. Dat bedrag vond Feyenoord te laag. Na het WK, zo redeneerden ze in de Kuip, zou hij veel meer waard zijn. Nee, voor de Deen denkt Van Geel minimaal 20 miljoen te vangen. De penningmeester loopt het water nu al in de mond.”