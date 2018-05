0 SHARES Delen Tweet

Lang leek het erop dat Luuk de Jong zou vertrekken naar het Mexicaanse Club America maar de kogel is nog niet door de kerk. Daarom heet PSV hem nu een nieuw contract aangeboden die hij in behandeling heeft.

Het Algemeen Dagblad bericht op donderdag: “Luuk de Jong mag zich in de belangstelling heugen van een aantal buitenlandse clubs, maar kan ook kiezen voor een langer verblijf bij PSV. De landskampioen uit Eindhoven wil het contract van de aanvaller openbreken en met een jaar verlengen. Het huidige contract van De Jong loopt in 2020 af.”

De krant gaat verder: “Afgelopen winter was De Jong nog nadrukkelijk in beeld bij het Mexicaanse Club América, maar PSV liet hem niet vertrekken. In april vierde De Jong zijn derde landstitel met de Eindhovenaren. Club América zou De Jong opnieuw begeren, maar een transfer is vooralsnog niet aan de orde. Wel brachten zijn zaakwaarnemer Louis Laros en vader George de Jong vorige week een informeel bezoek aan de Mexicaanse club. De Jong beleefde afgelopen jaargang zijn wederopstanding bij PSV. De aanvalsleider herpakte zich na het mislukte seizoen 2016-2017 en kwam tot twaalf doelpunten en tien assists in 28 competitieduels. Dat leverde hem een voorselectie voor het Nederlands elftal op, maar daarvoor moest De Jong geblesseerd afhaken. De spits is momenteel met vakantie en besluit na zijn vrije dagen over de toekomst.”