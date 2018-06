0 SHARES Delen Tweet

Ajax is klaar met de transfer van Lisandro Magallan. De Amsterdammers hebben het zo gehad met de opstelling van zijn club Boca Juniors dat ze nu maar contact hebben opgenomen met Tottenham Hotspur.

De Eredivisie-topclub en de Argentijnen hebben al weken geleden een akkoord gevonden over de te betalen transfersom voor de stopper, maar Boca wil per se eerst een vervanger contracteren alvorens men Magallán laat gaan. Dat levert bijzonder veel vertraging op en het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat Marc Overmars nu op het punt staat om de stekker uit de deal te trekken. Volgens het bovengenoemde radiostation heeft de technisch directeur al een tweede optie geïdentificeerd.

Hij zou contact opgenomen hebben met het Engelse Tottenham om te informeren naar de contractstatus van Juan Foyth. Een jaartje geleden namen de Londenaren de desbetreffende verdediger voor ongeveer 10 miljoen euro over van Estudiantes, maar in zijn debuutjaar kwam hij amper tot spelen in het Wembley Stadium.