Het zou zomaar kunnen dat PSV een supermooie deal gaat sluiten met Chelsea. Dit weet de Telegraaf te melden.

“Op de achtergrond heeft PSV ook nog de voetbaltechnische steun van Frank Arnesen, die als commissaris van PSV dankzij een verleden bij clubs als Chelsea zijn eigen netwerk heeft. Arnesen heeft vanwege zijn band met Marina Granovskaia, de topvrouw die namens miljardair en eigenaar Roman Abramovich Chelsea runt, een rechtstreekse lijn om spelers naar Eindhoven te halen.”

De krant gaat verder: “Voor Chelsea is het buiten Vitesse interessant om toptalenten in Eindhoven te plaatsen, omdat ze daar komend seizoen ervaring kunnen opdoen in de Champions League. Voor een speler als Mason Mount zou PSV een ideale volgende halte kunnen zijn, terwijl Marco van Ginkel wellicht een definitieve transfer kan maken.”