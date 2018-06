0 SHARES Delen Tweet

De goal die Hirving Lozano voor Mexico maakte tegen Duitsland heeft hem geen windeieren gelegd. Manchester City is namelijk bereid om veel geld neer te tellen voor de PSV’er.

De ploeg van oefenmeester Josep Guardiola is geen grote onbekende van de vleugelspits, want toen die nog bij CF Pachuca speelde hielden de Citizens hem al goed in de gaten. Er was zelfs eventjes sprake van een duodeal, waarbij de Engelsen hem zouden kopen én zouden doorverhuren aan PSV. Uiteindelijk legden de Eindhovenaren zelf het benodigde transferbedrag op tafel, maar het mag geen verrassing heten dat City Lozano nog altijd goed in de gaten houdt.

De betrekkingen tussen de landskampioenen van de Eredivisie en de Premier League zijn goed naar aanleiding van de recentelijke deal rond Angeliño, en Manchester City lijkt dan ook wel op poleposition te liggen in de race om de international van Mexico. Het lijdt echter geen twijfel dat PSV minimaal 50 miljoen euro vraagt voor Lozano… en dat bedrag zal ongetwijfeld alleen maar verder oplopen. Dat geld heeft de grootmacht uit Manchester echter wel in zijn clubkas. Verschillende Mexicaanse media denken dat City na het wereldkampioenschap met een megabod komt.