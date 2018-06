0 SHARES Delen Tweet

Sparta gaat een poging wagen om een middenvelder van Feyenoord te huren. Het gaat om de jongeling Emile Hansson.

Dat meldt RTV Rijnmond woensdag. De twintigjarige Hansson kwam afgelopen seizoen welgeteld twee keer in actie namens Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet de jeugdinternational twintig minuten opdraven in de Eredivisie. Hij mocht ook één keer meedoen in de KNVB Beker.

RTV Rijnmond weet dat het gedegradeerde Sparta Hansson graag op huurbasis wil overnemen van Feyenoord, maar de jongeling heeft blijkbaar meerdere ijzers in het vuur. Hansson ligt in De Kuip vast tot medio 2020.