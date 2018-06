0 SHARES Delen Tweet

Het ziet ernaar uit dat PSV deze zomer flink kan gaan cashen met Hirving Lozano. De buitenspeler speelde met zijn land Mexico een sterke pot tegen Duitsland en maakte daar zelfs de winnende treffer. Feyenoord-spits Nicolai Jorgensen wist in de spits bij Denemarken juist minder indruk te maken.



Sjoerd Mossou zegt er in Algemeen Dagblad het volgende over: “Ja, Lozano gaat PSV de jackpot opleveren, en nee, Nicolai Jørgensen haalt die 18 miljoen niet meer. Dat had ik dan weer wél vakkundig voorspeld.” De Deen van Feyenoord viel in de spits vorige week enorm tegen op het WK.

Tot slot noemt Mossou de bondscoach van Argentinië, Jorge Sampaoli, ‘enorm gehypet’. “De man die Paulo Dybala lekker op de bank laat zitten? Het is toch niet te geloven hoe slecht die man presteert met Argentinië?”