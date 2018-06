0 SHARES Delen Tweet

AS Roma zou aan het twijfelen zijn geslagen met het aantrekken van Hakim Ziyech. Dit weet het medium Calciomercato te melden.

AS Roma leek te willen voldoen aan de vraagprijs van Ajax van 25 miljoen euro, maar toen de club tegen de eigen verwachtingen in een akkoord bereikte met Paris Saint-Germain over Javier Pastore, is het gaan twijfelen over de komst van Ziyech. Dat de Ajacied op het WK nog niet heel veel indruk maakte, heeft ook niet meegeholpen.

Hoewel Roma nog steeds geïnteresseerd is in Ziyech, is die belangstelling niet meer zo concreet als voorheen. De technische leiding focust zich volledig op de komst van Pastore, die voor 18 miljoen euro over lijkt te komen van PSG. Door de veranderde houding van Roma ruiken twee andere clubs hun kans. Liverpool en Olympique Lyon zouden zich gemeld hebben bij het management van Ziyech.