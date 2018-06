0 SHARES Delen Tweet

Sterkhouder van Feyenoord Karim El Ahmadi zou voor een vertrek staan uit de Kuip. Hij zou zijn carriere kunnen voortzetten in de Turkse hoogste divisie bij Bursaspor. De middenvelder voelt wel wat voor een transfer naar de Süper Lig.

Dat komt niet echt als een verrassing, want de international van Marokko ligt nog maar een jaartje vast in De Kuip en heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij nog een avontuurtje aan wil gaan. In een eerder stadium werd de controleur in verband gebracht met het Al-Jazira van oefenmeester Marcel Keizer en de Ligue 1-club Toulouse, maar Bursaspor heeft nu het voortouw genomen.

Volgens Bursaspor Luyuz wilden de Turken een tijdje geleden al weten wat voor vlees ze in de kuip hadden met betrekking tot de steunpilaar van Feyenoord en werd er daarom gebeld met Dirk Kuyt. Mr. Duracell is natuurlijk al lang en breed voetballer af, maar speelde in het verleden lang in Istanbul voor Fenerbahçe. De Katwijker zou een positief advies hebben gegeven, waardoor het nu snel kan gaan.