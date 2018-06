0 SHARES Delen Tweet

Voormalig voetbaltrainer en analist is complimenteus richting PSV met het aantrekken van Mark van Bommel als nieuwe hoofdcoach. Ondanks dat hij nog niet veel ervaring heeft op het hoogste niveau.

In een interview met NUsport vertelt de oud-coach: “Het is een uitstekende zet om Van Bommel aan te stellen. Ik heb hem tijdens trainingen en wedstrijden van PSV Onder-19 gezien en hij wordt een heel goede trainer. Ik zeg altijd: je wordt geboren als coach. Je kunt 100.000 diploma’s hebben, maar je moet het in de vingers hebben.”

De Mos gaat verder: “Hij is rustig en kijkt goed wat er zich afspeelt. Als een coach mij interesseert, ga ik vaak tussen de dug-outs staan om te horen wat ze coachen. Bij Van Bommel hoorde ik alleen maar zinnige dingen.” Hij denkt wel dat er iets gaat veranderen in het Philips Stadion… “Van Bommel zal dominanter gaan spelen dan Cocu en er zijn veel jonge jongens waarvan hij vindt dat ze direct aan de bak kunnen.”