PSV verliest waarschijnlijk in de strijd om doelman Alban Lafont. De keeper van Toulouse zou voor een vertrek naar Fiorentina staan. De subtopper uit de Serie A heeft zo’n 8,5 miljoen euro over voor de negentienjarige Lafont. De goalie gaf eerder deze zomer aan dat hij het tijd vindt voor een stap hogerop. PSV, Crystal Palace en Fiorentina werden aan Lafont gelinkt.

Het lijkt dus een transfer naar Florence te worden voor de jeugdinternational, die in de afgelopen drie seizoenen basisspeler was in de Ligue 1. Bij Fiorentina ligt er een vijfjarig contract klaar voor Lafont. Bij La Viola wordt hij eerste doelman, meldt Sky Italia.

PSV zag Lafont volgens diverse media als een geschikte opvolger voor Jeroen Zoet. De goalie van het Nederlands elftal wil deze zomer graag naar het buitenland verkassen. Eerder deze week werd Zoet nog gelinkt aan SSC Napoli. PSV verlangt circa zes miljoen euro voor de sluitpost.